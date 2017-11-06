Обама вновь призвал ограничить ношение оружия

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама после массовой стрельбы в Техасе, при которой погибли 26 человек, вновь призвал ограничить ношение оружия.

"Мы скорбим со всеми семьями в Сазерленд-Спрингс, кто пострадал от этого акта ненависти, и мы будем поддерживать выживших, которые поправляются. Пусть Бог также даст всем нам мудрость задаться вопросом, какие конкретные шаги мы можем принять, чтобы сократить насилие и оружие среди нас", — написал Обама в Twitter

Ранее власти сообщили, что 26 человек погибли и около 20 были ранены в результате стрельбы в церкви в Сазерлент-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым.

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, пообещал, что федеральные власти окажут помощь властям штата при расследовании инцидента. Трамп выразил свои соболезнования, назвав убийство людей "актом зла".

Обама на посту президента пытался провести ограничения ношения оружия после гибели 26 детей и взрослых в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте, но законопроект не прошел в конгрессе. В свое время Верховный суд США постановил, что право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к Конституции США, которая допускает наличие "хорошо организованного ополчения" для "безопасности свободного государства".

Нынешний инцидент стал пятым по количеству жертв в истории США и самым массовым по числу убийств в истории Техаса. Все пять самых массовых инцидентов произошли начиная с 2007 года, три из их числа — за последние пять лет.

Так, в апреле 2007 года при стрельбе в Виргинском политехническом институте погибли 32 человека, стрелявший Чо Сын Хи покончил с собой. В декабре 2012 года 20-летний Адам Ланза убил 20 детей в возрасте от шести до семи лет, а также 6 взрослых в школе в Коннектикуте. Ланза также застрелил собственную мать и застрелился сам. В июне 2016 года житель Орландо Омар Матин открыл огонь в гей-клубе Pulse, убив 49 человек. Полиция застрелила нападавшего. Самый массовый случай стрельбы произошел лишь месяц назад — 1 октября 2017 года Стивен Пэддок открыл в Лас-Вегасе огонь по толпе, собравшейся на концерт. В Лас-Вегасе погибли 58 человек, более 500 получили ранения