Обама вновь призвал ограничить ношение оружия

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама после массовой стрельбы в Техасе, при которой погибли 26 человек, вновь призвал ограничить ношение оружия.Twitter.
Ранее власти сообщили, что 26 человек погибли и около 20 были ранены в результате стрельбы в церкви в Сазерлент-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым.
Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, пообещал, что федеральные власти окажут помощь властям штата при расследовании инцидента. Трамп выразил свои соболезнования, назвав убийство людей "актом зла".
Обама на посту президента пытался провести ограничения ношения оружия после гибели 26 детей и взрослых в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте, но законопроект не прошел в конгрессе. В свое время Верховный суд США постановил, что право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к Конституции США, которая допускает наличие "хорошо организованного ополчения" для "безопасности свободного государства".
Нынешний инцидент стал пятым по количеству жертв в истории США и самым массовым по числу убийств в истории Техаса. Все пять самых массовых инцидентов произошли начиная с 2007 года, три из их числа — за последние пять лет.