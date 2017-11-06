В Канаде скунс устроил погоню за горным львом

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором скунс обращает пуму в бегство. Ролик, снятый из автомобиля, разместил пользователь YouTube Greg Shyba.

На кадрах видно, как пума подкрадывается к скунсу, гуляющему по автодороге. Заметив "шпиона", зверек тут же побежал в сторону горного льва и начал его преследовать, загоняя в кусты.

Как сообщил Greg Shyba в закрепленном комментарии к ролику, инцидент произошел недалеко от города Калгари.

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