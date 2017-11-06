Новый помощник Тиллерсона посетит Украину

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посетит Киев 14-16 ноября, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении госдепартамента.

Митчелл — наиболее высокопоставленный представитель госдепа, отвечающий за европейские вопросы, в том числе за Россию и Украину, а также ЕС и НАТО. На этом посту он стал преемником Виктории Нуланд, которая ушла в отставку десять месяцев назад с уходом администрации Барака Обамы. Митчелл был утвержден на новом посту в конце сентября.

"Митчелл встретится с высокопоставленными официальными лицами в Киеве, чтобы подтвердить американскую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и побудить Украину продолжать реализацию критически важных реформ. Он также встретится с лидерами бизнеса и представителями гражданского общества", — говорится в сообщении.

В ходе турне в Европу, которое начнется 6 ноября, Митчелл также посетит Бельгию, Францию, Великобританию, Германию и Польшу. В Брюсселе он будет общаться по текущим вопросам с официальными лицами ЕС и НАТО, в Париже обсудит Иран, Сирию, КНДР и Африку. В Лондоне он будет обсуждать последствия выхода Британии из ЕС, а в Польше посетит празднование Дня независимости. Украина станет последней остановкой первого зарубежного турне Митчелла.