Южная Корея ввела санкции против сотрудников банков КНДР

ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости. Южная Корея в преддверии визита президента США Дональда Трампа ввела санкции против 18 высокопоставленных сотрудников банков КНДР, которые ранее были занесены в "черный список" американскими властями.

Как передало информационное агентство Рёнхап , эта мера носит "символический характер", поскольку и так никаких контактов между двумя корейскими государствами в настоящее время нет. Следовательно, на сотрудников банков КНДР меры никак не отразятся.

В список попали лица из Банка внешней торговли КНДР, банка "Тэсон", Корейского банка объединения и развития (Korea Unification Development Bank), Международного банка "Ильсим" ("Единодушие"), а также "Восточного банка".

Утверждается, что эти лица связаны с разработками оружия массового уничтожения в КНДР, и деятельность некоторых из них была замечена якобы на территории России, Китая и Ливии.

Согласно санкционным мерам, граждане и бизнесмены Южной Кореи не имеют права поддерживать финансовые связи с лицами из "черного списка" в КНДР.

Вместе с ними запрет распространяется на 97 человек из Северной Кореи, включая тех, контакты с которыми были запрещены ранее в попытках заставить Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет.

По разъяснениям МИД Южной Кореи, новые меры направлены на "укрепление усилий" по выполнению санкций СБ ООН в отношении КНДР, а правительство в Сеуле и впредь будет стремиться к "решению северокорейской ядерной проблемы мирным путем".

Президент США Дональд Трамп находится с визитом в Японии, а во вторник прибывает в Южную Корею. Власти этой страны стремятся показать к этому событию свою поддержку попыткам американцев экономическим давлением и устрашением заставить КНДР прекратить ракетно-ядерную программу. Со своей стороны Пхеньян, несмотря на международные и односторонние санкции, продолжает вооружаться под предлогом защиты от угрозы со стороны США.