В Саудовской Аравии обнаружили обломки упавшего вертолета

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета обнаружены, продолжаются поиски выживших, сообщило официальное новостное агентство страны Saudi Press Agency (SPA).

Как сообщается, в вертолете находились заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и сопровождавшие его чиновники. Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда принц возвращался из однодневной поездки на юго-западе страны. Агентство не уточняет информацию о жертвах в результате катастрофы.

По данным саудовского телеканала Аль-Арабия, в результате происшествия принц погиб.