В США еще не установили мотив техасского стрелка

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Мотив стрелявшего в Техасе пока неизвестен, заявил губернатор Техаса Грег Эббот.

"Мы дадим пояснения как можно скорее", — сказал Эббот журналистам в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы, отвечая на соответствующий вопрос.

Стрелявший в Техасе был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны — он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства, заявил журналистам представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин.

Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил ранее Эббот. Мартин уточнил, что 23 человека погибли в церкви, 2 — снаружи ее, еще 1 скончался в больнице. Около 20 человек были госпитализированы, уточнил Мартин.