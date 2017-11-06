В Техасе жертвами стрельбы в церкви стали 26 человек

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил губернатор штата Грег Эббот.

"Я могу подтвердить, что, к сожалению, (стрельба) на настоящий момент унесла жизни 26 человек", — сказал Эббот в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

По его словам, это крупнейший случай массовой стрельбы в истории штата