В Техасе застрелили устроившего стрельбу в церкви

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Открывший стрельбу в техасской церкви мужчина сбежал, но после короткой погони был застрелен, заявил телеканалу CNN комиссар округа Уилсон.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на местного чиновника сообщил, что жертвами стрельбы в церкви в городе Сазерленд-Спрингс в американском штате Техас стали 27 человек, ранены 24. Около восьми пострадавших были доставлены в больницу на медицинском вертолете.

Как уточняет телеканал ABС со ссылкой на источники, власти идентифицировали стрелявшего как белого мужчину в возрасте около 25 лет.