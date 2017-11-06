В Донецке опровергли информацию о повреждении шахты

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что информация о повреждении здания шахты на окраине Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ не подтвердилась.

Ранее представитель ДНР в СЦКК заявил журналистам о возгорании административного здания шахты "Бутовская" в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

"На основании полученной информации от диспетчера МЧС ДНР стало известно, что сегодня вечером, предположительно от попадания снарядов РСЗО "Град", произошло возгорание дачи в районе шахты "Бутовская". Обстрел продолжался около полутора часов, предположительно c направления н.п. Авдеевка. Ранее сообщаемая информация о повреждении здания шахты не подтвердилась", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.