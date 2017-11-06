Экзит-пол: в Сицилии правящие левоцентристы проиграли на выборах

РИМ, 6 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Правящие в Италии левоцентристские силы во главе с Демократической партией потерпели поражение на состоявшихся в воскресенье в Сицилии региональных выборах, к которым было привлечено внимание политических элит всей страны, свидетельствуют exit poll, обнародованные местным телевидением сразу после закрытия избирательных участков в 22.00 (00.00 мск).

Согласно этим опросам, наилучший результат на выборах показал единый кандидат от правоцентристских сил Нелло Музумечи, который набрал от 35 до 40% голосов. Второе место занимает представитель ведущей силы итальянской оппозиции – общественного "Движения 5 звезд" Джанкарло Канчеллери, получивший поддержку 33-38% проголосовавших. Что касается кандидата левоцентристских сил Фабрицио Микари, то, согласно exit poll, он лишь замыкает тройку лидеров с 16-20%.

Местные политические аналитики указывают в этой связи, что на основе этих exit poll говорить о победе какого-то из кандидатов на пост президента области Сицилия пока еще рано. Они обращают внимание на тот факт, что разрыв между результатами Музумечи и Канчеллери слишком мал.

Таким образом, имя нового главы Сицилии, имеющей согласно конституции Италии "особую форму и условия автономии", станет известно позднее. Дело в том, что официальный подсчет голосов начнется только в 8 часов утра (10.00 мск) в понедельник. Пока же имеются лишь официальные данные относительно участия сицилийцев в голосовании. По данным областной избирательной службы Сицилии, на 19.00 (21.00 мск) в региональных выборах приняли участие почти 36,4% граждан, имеющих право голоса, что несколько меньше, чем на предыдущих выборах 2012 года.

Голосование на Сицилии является последней электоральной консультацией перед парламентскими выборами, которые должны состояться на Апеннинах весной 2018 года. Поэтому большинство местных политологов рассматривает их именно в контексте подготовки к всеобщим выборам, в том числе, когда речь заходит о наиболее вероятных политических альянсах. Объясняется это тем, что принятый в конце октября парламентом Италии новый избирательный закон в основных своих положениях не слишком отличается от правил, в соответствии с которыми прошло голосование на Сицилии.

Помимо президента автономной области в воскресенье жители острова определили также новый состав Сицилийского областного собрания – единственного регионального законодательного органа в Италии, 70 членов которого имеют право официально именоваться депутатами. Какая из политических сил отныне будет иметь большинство в этом собрании, также выяснится только в понедельник.