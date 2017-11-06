Экзит-пол: в Сицилии правящие левоцентристы проиграли на выборах

РИМ, 6 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Правящие в Италии левоцентристские силы во главе с Демократической партией потерпели поражение на состоявшихся в воскресенье в Сицилии региональных выборах, к которым было привлечено внимание политических элит всей страны, свидетельствуют exit poll, обнародованные местным телевидением сразу после закрытия избирательных участков в 22.00 (00.00 мск).
Местные политические аналитики указывают в этой связи, что на основе этих exit poll говорить о победе какого-то из кандидатов на пост президента области Сицилия пока еще рано. Они обращают внимание на тот факт, что разрыв между результатами Музумечи и Канчеллери слишком мал.
Таким образом, имя нового главы Сицилии, имеющей согласно конституции Италии "особую форму и условия автономии", станет известно позднее. Дело в том, что официальный подсчет голосов начнется только в 8 часов утра (10.00 мск) в понедельник. Пока же имеются лишь официальные данные относительно участия сицилийцев в голосовании. По данным областной избирательной службы Сицилии, на 19.00 (21.00 мск) в региональных выборах приняли участие почти 36,4% граждан, имеющих право голоса, что несколько меньше, чем на предыдущих выборах 2012 года.
Помимо президента автономной области в воскресенье жители острова определили также новый состав Сицилийского областного собрания – единственного регионального законодательного органа в Италии, 70 членов которого имеют право официально именоваться депутатами. Какая из политических сил отныне будет иметь большинство в этом собрании, также выяснится только в понедельник.