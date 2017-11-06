В Йемене окончательно освободили здания угрозыска в Адене от боевиков

ДУБАЙ, 6 ноя — РИА Новости. Силы безопасности Йемена завершили операцию по освобождению захваченного боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) здания управления уголовного розыска в городе Аден на юге страны, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в МВД.

По данным йеменского агентства SABA , атака террористов началась с подрыва заминированной машины у здания, куда затем ворвались боевики. Силы безопасности развернули операцию по обезвреживанию захватчиков, завязалась ожесточенная вооруженная схватка.

По информации телеканала, в результате операции погибли и получили ранения множество людей с обеих сторон. При этом силам безопасности удалось освободить захваченных в заложники четырех военных, включая офицера.