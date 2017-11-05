Мила Кунис рассказала об унизительном путешествии на Украину

Эштон Кутчер и Мила Кунис во время игры НБА, Лос-Анджелес. 2013 год

Эштон Кутчер и Мила Кунис во время игры НБА, Лос-Анджелес. 2013 год

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Голливудская актриса Мила Кунис осталась недовольна поездкой в украинские Черновцы, где провела детство. Об этом она рассказала в интервью журналу The Edit Magazine.

По словам артистки, идея поехать на Украину принадлежала ее мужу Эштону Катчеру. Во время съемок в Венгрии этим летом пара решила осуществить задуманное. Кунис пригласила в путешествие и родителей, которые увезли ее в США в 1991 году.

Актриса пыталась "почувствовать место", где родилась, однако ей это не удалось. "Когда мы приземлились, Эштон спросил: "Ну что?" Я ответила ему: "Нет. Ничего. Пустота", — призналась Кунис.

Звезда Голливуда рассказала, что хотела побывать в доме, в котором когда-то жила ее семья, однако новые владельцы отказались ее впустить.

"Новая хозяйка просто отказала нам. Ей было все равно. Я сказала: "Я жила здесь, когда была маленькой, мои родители с мной". Но она не открыла нам дверь. Вся эта история была очень унизительной", — пожаловалась журналистам актриса.