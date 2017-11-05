В арабской коалиции предположили, откуда хуситы получили вооружения

ДУБАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Мятежники из движения "Ансар алла" (хуситы) в Йемене получили контрабандой на иранских кораблях вооружение, включая баллистические ракеты и беспилотные самолеты, сообщил официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

В субботу стало известно, что силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету на северо-востоке Эр-Рияда. По данным СМИ, ее запустили повстанцы-хуситы с территории Йемена. В воскресенье на борту самолета по пути в Токио президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, это был "выпад в адрес Саудовской Аравии" со стороны Ирана. Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари назвал это заявление "одним из беспочвенных замечаний" Трампа.

"Иран снабдил повстанцев всеми видами оружия, в том числе беспилотными самолетами. Баллистические ракеты, которые долетают до королевства и поражают гражданские объекты, сделаны в Иране. Иранские эксперты передали повстанцам технологию запуска ракет", — отметил аль-Малики, чьи слова разместил в своем микроблоге в социальной сети Twitter МИД Саудовской Аравии.

Кроме того, по словам представителя коалиции, хуситы заложили около 50 тысяч мин в приграничных районах с Саудовской Аравией.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом.

В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.