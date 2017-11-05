Россотрудничество откроет курсы для преподавателей русского языка в Сирии

БЕЙРУТ, 5 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россотрудничество в следующем году планирует провести курсы по повышению квалификации преподавателей русского языка в сирийских школах, сообщил РИА Новости по телефону временно исполняющий обязанности главы Россотрудничества Алексей Фролов.
Исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества в ходе своего визита в Дамаск встретился с преподавателями русского из разных городов САР. "(Сложности с квалифицированными преподавателями русского языка) во всей Сирии и не только в Дамаске, поскольку приезжали коллеги из Алеппо, Хомса, Тартуса, говорят об этой проблеме", — сказал Фролов.
В субботу Фролов рассказал РИА Новости, что в 2018 году в сирийской столице планируется возобновить в полном объеме работу Русского культурного центра науки и культуры. Также в субботу в Дамаске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства, на котором присутствовали соотечественники из большинства городов САР.