В Техасе ликвидировали мужчину, устроившего стрельбу в церкви

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в церкви в штате Техас на юге США и был застрелен полицией, сообщает местный телеканал KSAT 12.

По данным телеканала, полиция сообщает "о множественных жертвах" в результате происшествия.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 11.30 по местному времени (20.30 мск) в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс.

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