В Техасе ликвидировали мужчину, устроившего стрельбу в церкви

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в церкви в штате Техас на юге США и был застрелен полицией, сообщает местный телеканал KSAT 12.
По данным телеканала, полиция сообщает "о множественных жертвах" в результате происшествия.
Согласно сообщению, инцидент произошел около 11.30 по местному времени (20.30 мск) в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс.
#BREAKING— Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) 5 ноября 2017 г.
Shooting at First Baptist Church of Sutherland Springs, Texas. pic.twitter.com/FclGfvwOx9