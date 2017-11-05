В бундесвере не исключили распада ЕС в ближайшие 20 лет

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Аналитики Министерства обороны ФРГ не исключают распада Евросоюза и полного переустройства существующего миропорядка. Об этом свидетельствует доклад "Стратегический прогноз — 2040", оказавшийся в распоряжении журналистов издания Der Spiegel.

В 102-страничном документе эксперты бундесвера изложили несколько вариантов развития событий на международной арене в ближайшие 20 лет. Самый негативный для ЕС и Германии сценарий предполагает "множественные конфликты" на фоне нескольких десятилетий политической и экономической нестабильности.

"Расширение ЕС прекратилось, все больше государств покидают сообщество… Европа утратила свои глобальные конкурентные преимущества. Все более неупорядоченный, хаотичный, раздираемый конфликтами мир полностью меняет окружение Германии и ЕС с точки зрения политики безопасности", — это, по мнению немецких аналитиков, худший вариант развития событий.

Второй негативный сценарий предполагает разделение Европы на два блока, которые постепенно отдаляются друг от друга как в экономическом, так и социально-политическом плане. При этом страны Восточной Европы постепенно переходят в орбиту влияния России, что объясняется их зависимостью от поставок энергоресурсов, пишут аналитики.

Еще один сценарий обыгрывает "провал глобализации", который, как считают в бундесвере, станет концом "европейской иллюзии". Это, по мнению экспертов, приведет к резкой активизации внешней политики России и Китая и отчуждению ЕС от трансатлантических партнеров.

Позитивные прогнозы ("Глобальный Запад" и "Мирное пространство") включают в себя рост сотрудничества внутри ЕС и расширение сообщества, выстраивание партнерских отношений с соседями и успешное развитие рыночных процессов во всем мире.

"Секретный доклад Министерства обороны достоин самого пристального внимания. Этот официальный документ со всей ясностью указывает на возможный крах ЕС и на то, как это событие скажется на безопасности Германии. В то же время в нем заданы стратегические сценарии, на которые должен ориентироваться бундесвер ", — резюмируют журналисты.