ВСУ выпустили почти 130 снарядов по Донецку и окраинам

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины выпустили почти 130 мин и снарядов крупного калибра при обстрелах Донецка и его окраин, сообщил представитель ДНР в совместном Центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"В 18:40 (мск) с направления Авдеевки по территории Яковлевки ВСУ было выпущено: 90 ракет РСЗО БМ-21 "Град", три минометные мины калибром 120 миллиметров, три минометные мины калибром 82 миллиметра, 29 гранат АГС-17, а также произведено два танковых выстрела", — сказал он.

В Киевском районе города зафиксировано шесть попаданий минометных мин калибром 120 миллиметров, выпущенных из Авдеевки, а также шесть попаданий снарядов калибром 152 миллиметра. Восемнадцать 152-миллиметровых снарядов разорвались в районе поселка Спарта, сказал представитель СЦКК.

В Петровском районе города в результате взрыва боеприпаса пострадали трое детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее представитель одного из силовых ведомств ДНР сообщил о ранении двух детей и гибели одного ребенка на западных окраинах Донецка.

В Киевском районе города повреждены здание училища ресторанного сервиса и торговли и два пятиэтажных дома. Выбиты стекла, осколками снарядов посечен фасад.

В зоне обстрела оказалась станция розлива хлора. По району Верхнекальмиусской фильтровальной станции было выпущено 20 снарядов из установки "Град". Обстрел велся, предположительно, из населенного пункта Каменка.