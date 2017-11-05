ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины выпустили почти 130 мин и снарядов крупного калибра при обстрелах Донецка и его окраин, сообщил представитель ДНР в совместном Центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В Киевском районе города зафиксировано шесть попаданий минометных мин калибром 120 миллиметров, выпущенных из Авдеевки, а также шесть попаданий снарядов калибром 152 миллиметра. Восемнадцать 152-миллиметровых снарядов разорвались в районе поселка Спарта, сказал представитель СЦКК.
В Петровском районе города в результате взрыва боеприпаса пострадали трое детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее представитель одного из силовых ведомств ДНР сообщил о ранении двух детей и гибели одного ребенка на западных окраинах Донецка.
В Киевском районе города повреждены здание училища ресторанного сервиса и торговли и два пятиэтажных дома. Выбиты стекла, осколками снарядов посечен фасад.
В зоне обстрела оказалась станция розлива хлора. По району Верхнекальмиусской фильтровальной станции было выпущено 20 снарядов из установки "Град". Обстрел велся, предположительно, из населенного пункта Каменка.