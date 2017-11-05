В Киеве националисты протестуют у здания представительства ЕС

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Несколько футбольных фанатов и украинских националистов протестуют у здания представительства Евросоюза в Киеве, они требуют принять меры для освобождения луганских "ультрас", сообщает в воскресенье сайт телеканала "112 Украина" со ссылкой на общественную организацию "С14".
"Сначала протестующие прошлись маршем по центру Киева в поддержку задержанных боевиками ОРЛО (отдельные районы Луганской области — ред.) луганских "ультрас" Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова. Позже колонна пришла под здание представительства ЕС, потребовав от европейских властей обратить внимание на удерживаемых в плену луганчан и посодействовать их освобождению", — говорится в сообщении сайта.
СК России ранее возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".