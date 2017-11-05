Мухаммед бен Салман во время объявления о плане экономических реформ Видение-2030 на пресс-конференции в Эр-Рияде. Архивное фото

Мухаммед бен Салман во время объявления о плане экономических реформ Видение-2030 на пресс-конференции в Эр-Рияде. Архивное фото

КАИР, 5 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи. Саудовская Аравия стоит на пороге самых масштабных изменений с момента основания королевства в 1932 году, которые напрямую связаны со сменой поколений в правящей верхушке королевства, считает египетский эксперт, бывший помощник главы МИД Египта по вопросам сотрудничества с арабскими государствами Хуссейн Хариди.

"Сегодня Саудовская Аравия впервые в своей современной истории встала на путь полномасштабной модернизации, которая затрагивает, в том числе, основные ценности и устои, регулирующие отношения в обществе. С другой стороны, очевидно, что власть переходит от поколения, которое формировалось в условиях замкнутого пространства, новому поколению, выросшему совсем в другом мире", — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

В субботу арабские СМИ сообщили о задержании около 40 влиятельных лиц королевства, включая бывших министров, военных, предпринимателей.

Ранее 81-летний король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз подписал указ о создании антикоррупционного комитета во главе с наследным принцем 32-летним Мухаммедом бен Салманом. Комитет распорядился, в частности, задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства.

Среди задержанных оказался известный саудовский мультимиллионер, член правящий семьи аль-Валид бен Таляль, имеющий бизнес по всему миру. Кроме того, в отставку был отправлен командующий влиятельной Национальной гвардией Мотааб бен Абдалла, который одно время считался претендентом на пост наследного принца, а также командующий ВМС королевства Абдалла ас-Султан.

Хариди согласен, что во многом данные перемены связаны со стремлением молодого принца нейтрализовать своих возможных оппонентов в связи с предстоящим восшествием на престол. При этом события внутри королевства связаны и с ситуацией в регионе, в частности, с противостоянием Саудовской Аравии и Ирана, по которому наследный принц занимает достаточно жесткую позицию.

"Перемены направлены на то, чтобы исключить любую оппозицию политике наследного принца как внутренней, так и внешней, связанной с противостоянием с Ираном", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что отставки и задержания в Саудовской Аравии совпали с неожиданной отставкой просаудовского премьера Ливана Саада Харири, о которой он объявил в Эр-Рияде.

Эр-Рияд имеет большое влияние на Ливан, где ему противостоит шиитское движение "Хезболллах", поддерживаемое Ираном.

Эксперт напоминает, что за последнее время Саудовская Аравия пережила несколько волн перемен, "влияние которых на стабильность внутри королевства и на ситуацию в регионе Ближнего Востока пока предсказать сложно".

Но, по сути, все эти перемены, в той или иной степени направлены на то, чтобы закрепить позиции наследного принца в ожидании передачи ему власти, считает Хариди.

"Мы наблюдаем новый период политической трансформации в Саудовской Аравии и ожидаем объявление о передачи престола наследному принцу Мухаммеду бен Салману", — сказал собеседник агентства.