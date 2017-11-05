Генсек пешмерга заявил о гибели 60 бойцов в боях с иракскими силовиками

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Курдские вооруженные отряды пешмерга потеряли за время столкновений с силовиками Ирака 60 бойцов убитыми и 150 ранеными, заявил в воскресенье генсек пешмерга Джаббар Явар.
"Столкновения, которые произошли в последнее время, привели к гибели 60 бойцов пешмерга и ранению 150", — сообщил Явар на пресс-конференции, которую транслировал курдский телеканал NRT.
По его словам, отряды пешмерга предлагают решить вопрос пограничных переходов установлением совместного контроля федеральных и курдских властей. Он отметил, что причины, приведшие к столкновениям, были политическими и отряды пешмерга хотели бы избежать междоусобиц в регионе.
Иракские военные и курдские ополченцы ранее уже провели три раунда переговоров в Мосуле и Курдистане. Багдад требует от курдов передать ему контроль над КПП между Иракским Курдистаном и Турцией и аэропортами, а также сократить число курдских ополченцев пешмерга или перевести их под командование Ирака.
В начале ноября иракская армия заявила, что курды отказались от достигнутых на переговорах договоренностей и пытаются тянуть время для передислокации отрядов пешмерга и строительства укреплений. Руководство курдскими вооруженными формированиями пешмерга заявило, что не достигало никаких соглашений с иракской армией и готово защитить интересы жителей региона.