Генсек пешмерга заявил о гибели 60 бойцов в боях с иракскими силовиками

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Курдские вооруженные отряды пешмерга потеряли за время столкновений с силовиками Ирака 60 бойцов убитыми и 150 ранеными, заявил в воскресенье генсек пешмерга Джаббар Явар.

В октябре иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над спорными с автономией Иракский Курдистан территориями, в частности провинцией Киркук, а также над переходами на границах страны. Конфликт Багдада и автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.

"Столкновения, которые произошли в последнее время, привели к гибели 60 бойцов пешмерга и ранению 150", — сообщил Явар на пресс-конференции, которую транслировал курдский телеканал NRT.

По его словам, отряды пешмерга предлагают решить вопрос пограничных переходов установлением совместного контроля федеральных и курдских властей. Он отметил, что причины, приведшие к столкновениям, были политическими и отряды пешмерга хотели бы избежать междоусобиц в регионе.

"Мы предпочитаем мир соперничеству, и завтра у нас будет встреча главы МВД, министра пешмерга Курдистана Карима Синджари с представителями стран международной коалиции. Мы обновим призыв нарастить усилия по активизации диалога", — сообщил генсек.

Иракские военные и курдские ополченцы ранее уже провели три раунда переговоров в Мосуле и Курдистане. Багдад требует от курдов передать ему контроль над КПП между Иракским Курдистаном и Турцией и аэропортами, а также сократить число курдских ополченцев пешмерга или перевести их под командование Ирака.

В начале ноября иракская армия заявила, что курды отказались от достигнутых на переговорах договоренностей и пытаются тянуть время для передислокации отрядов пешмерга и строительства укреплений. Руководство курдскими вооруженными формированиями пешмерга заявило, что не достигало никаких соглашений с иракской армией и готово защитить интересы жителей региона.