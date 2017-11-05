В Британии разгорелся скандал из-за порно на компьютере заместителя Мэй

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший комиссар лондонской полиции Боб Квик обвинил главу канцелярии правительства и заместителя премьера Дэмиана Грина в хранении порнографии на рабочем компьютере, сообщает The Times.

По словам Квика, полицейские получили доступ к компьютеру политика в 2008 году в ходе расследования утечек служебной информации. Отставной офицер уточнил, что материалы, найденные личном ПК Грина, подпадают под определение "жесткое порно".

Он добавил, что подобная "находка" на персональном устройстве любого сотрудника полиции квалифицируется как должностной проступок и является достаточным основанием для увольнения.

Сам Грин опроверг заявления Квика, назвав их "лживыми и недобросовестными", и обвинил бывшего полицейского в стремлении разрушить его политически карьеру. "Эта история полнейшая выдумка и исходит из запятнавшего себя источника, который не заслуживает доверия", — написал он в своем Twitter.

В начале ноября журналистка Кейт Молтби рассказала о том, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Грина. По ее словам, политик в 2015 году "вскользь" погладил ее по коленке. Британский премьер Тереза Мэй поручила начать разбирательство по факту жалобы женщины.

Ранее из-за обвинений в сексуальных домогательствах свою должность покинул министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.