Изучающие русский язык сирийские студенты получат места в российских вузах

БЕЙРУТ, 5 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россотрудничество готово отдать приоритет выпускникам кафедры русского языка дамасского государственного университета в предоставлении мест на бесплатное обучение в российских вузах, рассказал РИА Новости по телефону временно исполняющий обязанности главы ведомства Алексей Фролов.

"К русскому языку и в целом к России, как мы понимаем, в Сирии очень высокий интерес и очень высокий спрос на специалистов, которые могли бы преподавать русский язык… Мы подтвердили свою готовность, что максимально большее количество мест мы готовы отдать именно тем специалистам, которые обучаются русскому языку", — сказал Фролов.

Собеседник агентства отметил, что Россотрудничество уже с февраля месяца будет заниматься и способствовать тому, чтобы студенты кафедры русского языка поступили в магистратуру в РФ и уже на ранних стадиях подали заявки.

"Действительно приложим максимум усилий, чтобы именно эти ребята поступили в российские вузы и продолжили обучение русскому языку", — добавил Фролов.

Исполняющий обязанности главы Россотрудничества встретился в воскресенье с ректором дамасского университета. В ходе визита обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества, межвузовского взаимодействия, а также поставки и предоставления литературы по русскому языку. В ходе встречи в распоряжение дамасского университета безвозмездно было передано несколько комплектов методической литературы.