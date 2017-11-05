Трамп заявил, что Россия не была заинтересована в его избрании

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не была заинтересована в его избрании президентом США.
Трамп вновь заявил, что ему "в голову не могло прийти" ничего из того, что сейчас ему вменяют относительно "сговора с Россией".
Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование в отношении вменяемого России "вмешательства в выборы в США" и "связей штаба Трампа с Москвой".
Как Кремль, так и Белый дом отвергают эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Трамп неоднократно заявлял, что сговора с Москвой не было.