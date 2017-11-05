Трамп заявил, что Россия не была заинтересована в его избрании

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не была заинтересована в его избрании президентом США.

"Россия не стала бы мне помогать. Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции по военным вопросам и мощи", — заявил Трамп. По его словам, России невыгодны низкие цены на нефть, которых он добивается.

Трамп вновь заявил, что ему "в голову не могло прийти" ничего из того, что сейчас ему вменяют относительно "сговора с Россией".

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование в отношении вменяемого России "вмешательства в выборы в США" и "связей штаба Трампа с Москвой".

Как Кремль, так и Белый дом отвергают эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Трамп неоднократно заявлял, что сговора с Москвой не было.