МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Отец 15-летней школьницы из Санкт-Петербурга, которую он удерживал в Стамбуле, выразил готовность отпустить дочь в Россию и уже подготовил необходимые документы, он также изъявил желание отстаивать свои родительские права, сообщается в воскресенье на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По информации аппарата детского омбудсмена в Санкт-Петербурге, девочка осталась без родителей, когда отец, приняв ислам, переехал в Стамбул с новой семьей, а в 2016 году ее мать умерла. Школьница жила с бабушкой. Этим летом отец предложил дочери приехать к нему в гости. В середине октября девочка пожаловалась бабушке и тете на побои и угрожала суицидом. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил ведомству организовать сотрудничество с турецкими компетентными органами для защиты 15-летней петербургской школьницы. В Петербурге было возбуждено уголовное дело о покушении на доведение до самоубийства несовершеннолетней.

"В настоящее время отец девочки выразил готовность выдать разрешение на ее возвращение в Россию и уже подготовил необходимые для этого документы. Он также изъявил желание поехать вслед за ней на родину, чтобы отстаивать свои родительские права", — говорится в сообщении.

В аппарате омбудсмена уточнили, что Кузнецова обсудит с представителями министерства иностранных дел России ситуацию вокруг девочки, которая в настоящее время находится под охраной генконсульства РФ в Стамбуле.

"В данном случае мы имеем дело не только с отношениями между родственниками. Девочка имеет российское гражданство, поэтому государство заботится о ее безопасности и благополучии, в том числе на территории другого государства. Безопасность должна быть гарантирована ей и после возвращения в Россию, а для этого надо скоординировать действия и в Стамбуле, и в Санкт-Петербурге", — приводятся слова Кузнецовой на ее сайте.

По ее словам, специалисты-психологи готовы оказать девочке необходимую помощь после ее возвращения на родину.