Убийство мужчины в Харькове связали с делом Вороненкова

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Мужчина, которого расстреляли в машине в Харькове, связан с убийством экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук со ссылкой на генпрокурора страны.

В воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области Украины сообщила, что неизвестные расстреляли машину в Харькове, погиб водитель. По словам Мосийчука, погибшим является Эдуард Аксельрод, уроженец Барнаула.

"Только что генеральный прокурор Юрий Луценко в комментариях к моему посту об убийстве в Харькове Эдуарда Аксельрода сообщил о связи этого преступления с убийством бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Оказывается именно через Аксельрода, больше известного, как "Эдик Лепа", происходила связь заказчика убийства Вороненкова — российского криминального авторитета Владимира Тюрина с организатором, руководителем преступной группы исполнителей — Юрием Василенко. Похоже, что, убрав "Эдика Лепу", заказчик таким образом пытается подчистить за собой следы", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице.

В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По версии следствия, заказчиком убийства является Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого, Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Однако Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.