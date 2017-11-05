Убийство мужчины в Харькове связали с делом Вороненкова

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Мужчина, которого расстреляли в машине в Харькове, связан с убийством экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук со ссылкой на генпрокурора страны.
"Только что генеральный прокурор Юрий Луценко в комментариях к моему посту об убийстве в Харькове Эдуарда Аксельрода сообщил о связи этого преступления с убийством бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Оказывается именно через Аксельрода, больше известного, как "Эдик Лепа", происходила связь заказчика убийства Вороненкова — российского криминального авторитета Владимира Тюрина с организатором, руководителем преступной группы исполнителей — Юрием Василенко. Похоже, что, убрав "Эдика Лепу", заказчик таким образом пытается подчистить за собой следы", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.
Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице.
Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.