В ДНР обвинили силовиков в запуске 120 ракет по окраинам Донецка

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 100 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по окраинам Донецка в воскресенье вечером, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня, 5 ноября, в 16.40 мск украинская армия открыла огонь по территории ДНР из РСЗО "Град". Было выпущено 120 ракет с направления Авдеевки, из них 40 в направлении донецкого аэропорта и 80 – в направлении Яковлевки в Ясиноватском районе ДНР", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Комментарием со стороны украинских военных РИА Новости не располагает.

Утром в воскресенье украинские военные сообщали о 25 обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, один военный получил травму. В самопровозглашенной ДНР в свою очередь заявляли, что силовики 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки.