В Белом доме назвали главную тему возможной встречи Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. КНДР может стать главной темой на возможной встрече президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома.

"Я уверен, что это (КНДР — ред.) будет основной темой разговора, когда они встретятся", — ответил представитель Белого дома на вопрос журналистов о том, будут ли Трамп и Путин обсуждать КНДР.

"Россия граничит с Северной Кореей. Они (Россия — ред.) тоже очень обеспокоены. Думаю, что Северная Корея ведет регион к кризису. И, конечно, у России должна быть роль в будущем. У России есть обязательства как у члена ООН соблюдать резолюции СБ ООН, в том числе и давние, и, конечно, и два новых существенных усиления санкций, которые были проведены в этом году в Совете Безопасности ООН 15 голосами против 0", — заявил представитель администрации.

Трамп ранее заявил, что считает возможные переговоры с российским лидером важными. В первую очередь, потому что, по его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Кроме того, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что возможная встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС во Вьетнаме согласовывается.