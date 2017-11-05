В Израиле бегемот сбежал из зоопарка, но передумал и вернулся

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Тель-Авиве из зоопарка Ramat Gan через главный вход сбежал бегемот, но через какое-то время вернулся тем же путем. Об этом сообщает Daily Mail.

Побег запечатлела камера видеонаблюдения. В ролике можно увидеть обескураженного работника зоопарка, не ожидавшего увидеть бегемота на воле. Когда зверь вернулся на территорию, его направили в вольер.

Это один из 24 бегемотов, проживающих в Ramat Gan. Сотрудники зоопарка признались, что пока не понимают, как животному удалось сбежать из вольера, но пообещали провести тщательное расследование случившегося.