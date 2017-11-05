Экс-глава Каталонии заключен под стражу на 24 часа

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-советников женералитета региона задержаны на 24 часа, сообщил представитель федеральной прокуратуры.

"Все пятеро, объявленных в розыск, сегодня утром явились в полицию. Они лишены свободы", — заявил он журналистам.

В течение суток судья решит продлевать ли их содержание под стражей, отпустить при соблюдении определенных требований или не исполнять выданный Испанией ордер на арест Пучдемона и экс-советников женералитета.

"Все пятеро будут допрошены в течение второй половины дня следственным судьей Брюсселя, которому поручено это дело", — сказал представитель прокуратуры.

Судья Национальной судебной палаты Испании 3 ноября выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям.

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