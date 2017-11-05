Рядом с Донецком загорелся склад с вооружением ВСУ, сообщили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (45)

Военнослужащий вооруженных сил Украины во время учений на полигоне. Архивное фото

Военнослужащий вооруженных сил Украины во время учений на полигоне. Архивное фото

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Пожар возник в воскресенье на складе вооружения украинских силовиков в районе населенного пункта Опытное к северу от Донецка, взрывы боеприпасов представляют угрозу для мирного населения, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"По данным от местных жителей, в районе населенного пункта Опытное на территории расположения воинской части 42 батальона, 57 бригады ВСУ из-за нарушения мер безопасности при хранении боеприпасов произошло возгорание складов вооружения", — сказал представитель командования.

В оперативном командовании отметили, что взрывы боеприпасов на складе представляют угрозу для населения. Эвакуация не проводится.

"Организованной эвакуации местного населения не происходит. В настоящее время пожар и разрывы на складе представляют угрозу мирным жителям", — сказал представитель командования.