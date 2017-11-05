Рядом с Донецком загорелся склад с вооружением ВСУ, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Пожар возник в воскресенье на складе вооружения украинских силовиков в районе населенного пункта Опытное к северу от Донецка, взрывы боеприпасов представляют угрозу для мирного населения, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
В оперативном командовании отметили, что взрывы боеприпасов на складе представляют угрозу для населения. Эвакуация не проводится.
"Организованной эвакуации местного населения не происходит. В настоящее время пожар и разрывы на складе представляют угрозу мирным жителям", — сказал представитель командования.