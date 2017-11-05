Побег американки из багажника машины похитителя попал на видео

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Похищенной американке удалось сбежать от преступника, выбравшись из багажника его автомобиля. Видео случившегося попало на камеру видеонаблюдения на заправке в штате Алабама.

На кадрах видно, как автомобиль заезжает на заправочную станцию, а водитель уходит в магазин. В этот момент из багажника выбирается женщина и бежит в этом же направлении.

Увидев свою жертву в магазине, мужчина тут же бросился к машине и уехал с заправки.

Как рассказала сама пострадавшая, к ней в дом ворвался неизвестный, начал душить и требовать денег, а затем связал и запер в багажнике. Преступника удалось поймать на следующий день.