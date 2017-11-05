Президент Судана планирует в ноябре посетить Россию

ХАРТУМ, 5 ноя — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир планирует посетить Россию в ноябре, сообщил РИА Новости глава суданского МИД Ибрагим Гандур.
Точную дату визита министр не назвал. По его словам, в России аль-Башир планирует обсудить политические, экономические и культурные вопросы. Планируется подписание ряда соглашений между странами.
Ранее источник в администрации аль-Башира сообщил РИА Новости, что визит главы Судана в РФ пройдет 22 ноября.
Изначально визит планировался на август, но был перенесен на ноябрь ввиду ряда логистических проблем.
Глава МИД Судана ранее заявил, что визит аль-Башира состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина и будет направлен на укрепление двусторонних отношений на всех уровнях. Гандур отмечал, что переговоры затронут ряд тем, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, политические контакты и взаимную поддержку на различных мировых аренах.
Суданский лидер разыскивается Международным уголовным судом по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. МУС выдал ордер на его арест в 2009 году. Это был первый в процессуальной истории МУС случай выдачи постановления на действующего главу государства.
В целом отношение мирового сообщества по отношению к Судану в последнее время смягчается. В частности, Вашингтон в начале октября снял санкции с ряда суданских компаний Судана. В их перечень попали банки, нефтяные, портовые, строительные и производственные компании. США ввели санкции против Судана около 20 лет назад.