Президент Судана планирует в ноябре посетить Россию

ХАРТУМ, 5 ноя — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир планирует посетить Россию в ноябре, сообщил РИА Новости глава суданского МИД Ибрагим Гандур.

"Президент страны Омар аль-Башир посетит Россию в этом месяце, ноябре, для обсуждения двусторонних отношений", — сообщил Гандур.

Точную дату визита министр не назвал. По его словам, в России аль-Башир планирует обсудить политические, экономические и культурные вопросы. Планируется подписание ряда соглашений между странами.

Ранее источник в администрации аль-Башира сообщил РИА Новости, что визит главы Судана в РФ пройдет 22 ноября.

Изначально визит планировался на август, но был перенесен на ноябрь ввиду ряда логистических проблем.

Глава МИД Судана ранее заявил, что визит аль-Башира состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина и будет направлен на укрепление двусторонних отношений на всех уровнях. Гандур отмечал, что переговоры затронут ряд тем, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, политические контакты и взаимную поддержку на различных мировых аренах.

Суданский лидер разыскивается Международным уголовным судом по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. МУС выдал ордер на его арест в 2009 году. Это был первый в процессуальной истории МУС случай выдачи постановления на действующего главу государства.

Ранее аль-Башир в интервью РИА Новости заявил, что Хартум не признает решения Международного уголовного суда. При этом он отметил, что решения МУС не отражаются на международной деятельности суданских властей. Он заявил, что власти Судана принимают все приглашения и посещают как страны, которые признают МУС, так и те, которые его не признают.

В целом отношение мирового сообщества по отношению к Судану в последнее время смягчается. В частности, Вашингтон в начале октября снял санкции с ряда суданских компаний Судана. В их перечень попали банки, нефтяные, портовые, строительные и производственные компании. США ввели санкции против Судана около 20 лет назад.