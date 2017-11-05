МИД Египта обвинил пять западных стран во вмешательстве во внутренние дела

КАИР, 5 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. МИД Египта вызвал в воскресенье послов Канады, Великобритании, Нидерландов, Италии и Германии, чтобы выразить резкий протест в связи с их вмешательством в дела судебной системы Египта, говорится в заявлении ведомства.

Ранее эти страны выразили обеспокоенность в связи с условиями задержания и суда над египетским правозащитником и адвокатом Ибрагимом Метвалли. Он является основателем общественного движения, которое занимается поиском пропавших без вести. Он также оказывал содействие в расследовании убийства итальянского аспиранта Джулио Реджени, погибшего в Египте при невыясненных обстоятельствах. Метвалли был задержан в сентябре при попытке выехать за границу.

"Посол Ихаб Наср, помощник министра иностранных дел по европейским делам… выразил жесткий протест в связи с заявлением этих пяти государств об условиях и обстоятельствах задержания Ибрагима Метвалли и в связи с содержащимся в заявлении неприкрытым и недопустимым вмешательством во внутренние дела и в вопросы судебной власти. В МИД также отметили, что данные страны допустили ошибку, назвав указанного человека арестованным, в то время как он является задержанным по одному из дел, которые ведет генеральная прокуратура", — указывается в документе.

МИД также призвал "уважать процессуальные действия системы правосудия в Египте в том, что касается человека, который подозревается в совершении незаконных действий".