В Батуми дельтаплан с туристами упал в море

ТБИЛИСИ, 5 ноя – РИА Новости. Дельтаплан, на котором находились два туриста из Азербайджана и Украины, упал в воскресенье в Черное море в городе Батуми, сообщает агентство Ipress со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Летальный аппарат упал в море сразу после попытки взлететь. Спасатели сумели достать аппарат и находящихся в нем двоих туристов при помощи буксирного устройства", — приводит агентство сообщение ведомства.

По данным агентства, аппарат упал с высоты 15 метров около батумского яхт-клуба.