Экс-глава Каталонии добровольно явился в полицию Брюсселя, пишут СМИ

МАДРИД, 5 ноя — РИА Новости. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон добровольно явился в полицейский участок в Брюсселе, заявил на пресс-конференции представитель прокуратуры.
Судья Национальной судебной палаты Испании 3 ноября выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.
Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям.
Ордер на задержание был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, выданы национальные и международные ордеры на арест.