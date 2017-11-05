Мухаммед бен Салман во время объявления о плане экономических реформ Видение-2030 на пресс-конференции в Эр-Рияде. 25 апреля 2016

Мухаммед бен Салман во время объявления о плане экономических реформ Видение-2030 на пресс-конференции в Эр-Рияде. 25 апреля 2016

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Создание и работа антикоррупционного комитета, возглавляемого наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, направлены в равной степени как на проведение обозначенной ранее в королевстве программы реформ "Видение-2030", так и на укрепление власти наследного принца, считает советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

В субботу король Саудовской Аравии подписал указ о создании антикоррупционного комитета во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, в который также вошел генпрокурор королевства.

Сообщалось, что комитет распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства. Среди задержанных оказался известный саудовский мультимиллионер, член правящий семьи аль-Валид бен Таляль, имеющий бизнес по всему миру. По данным местных СМИ, всего были задержаны около 40 влиятельных лиц страны, включая бывших министров, военных, предпринимателей.

Борьба с коррупцией и укрепление власти

"Я считаю, что этот шаг в равной степени направлен как на укрепление власти наследного принца, так и на проведение реформ. То есть это параллельный процесс", — сказала Супонина РИА Новости.

Эксперт отметила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман набирает силу и начинает активно реализовывать свой план реформ в королевстве, рассчитанный до 2030 года – программа "Видение-2030".

В апреле 2016 года Саудовская Аравия объявила детали плана Saudi Vision 2030 ("Видение-2030") по снижению зависимости экономики страны от нефти, развитию частных секторов экономики, в том числе здравоохранения, образования, инфраструктуры, отдыха и туризма. Также план предполагает приватизацию доли в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco. Автором плана является наследный принц Мухаммед бен Салман, которого многие считают главным реформатором в стране.

По словам Елены Супониной, этот план также предусматривает борьбу с коррупцией.

"Однако становится ясно, что вместе с реформами наследный принц озабочен и укреплением собственной власти. Целая когорта принцев ему противодействует, глухая оппозиция есть, несколько членов королевской семьи содержатся под домашним арестом", — подчеркнула советник директора института.

По ее словам, судьба членов королевской семьи, находящихся под домашним арестом, зависит от того, насколько будет упрочиваться положение Мухаммеда бен Салмана. "Но он решительно намерен отодвинуть в сторону всех, кто будет противодействовать как реформам в стране, так и укреплению его власти", — отметила Супонина.

При этом советник директора Российского института стратегических исследований добавила, что создание и деятельность антикоррупционного комитета в настоящее время не скажется на соседях Саудовской Аравии.