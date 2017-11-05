Минкульт Украины обратился в ЮНЕСКО из-за ремонта в Ханском дворце в Крыму

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Министерство культуры Украины обратилось к ЮНЕСКО с просьбой повлиять на власти Крыма в вопросе прекращения работ в Ханском дворце в Бахчисарае, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Как отмечается, минкультуры Украины возмущено проведением работ в Ханском дворе в Бахчисарае, который внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно сообщению, "во время демонтажа всей черепицы и старинных дубовых балок с Великой Ханской мечети были повреждены росписи XVIII века, кроме того на фасаде здания пошли трещины и обвалилась штукатурка".

"Минкультуры обращается к международной Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международному центру по изучению вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) с просьбой в очередной раз обратиться к РФ с требованием о неукоснительном соблюдении норм международного законодательства и (требованием) воздерживаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.

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