С сайта ЦРУ пропал рассекреченный архив документов о бен Ладене

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Страницу на сайте ЦРУ с рассекреченным архивом документов и файлов, полученных при операции по ликвидации экс-главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, стало невозможно открыть.
По информации портала BuzzFeed, файлы пропали с сайта на следующий день после публикации, в четверг.
В пятницу представитель ЦРУ заявил порталу, что исчезновение документов вызвано технической неполадкой, которая вскоре будет устранена. Когда журналисты повторно обратились в ведомство, не получив доступ к странице на следующий день, представитель ЦРУ воздержался от комментариев.
Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.
* Террористическая организация, запрещена в России.