В Англии щенок загнал девять овец на кухню в доме хозяина

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Жительница английского графства Девон Розэлин Эдвардс обнаружила у себя на кухне девять овец, которых через заднюю привел в дом щенок бордер-колли по кличке Рокки. Об этом пишет The Telegraph.

Женщина работала на кухне и в какой-то момент услышала "странные звуки". Обернувшись, она увидела овец и гордого Рокки среди них.

"Мой сын и муж ушли работать в поле, и загон (c овцами — ред.) был открыт. Рокки вывел их оттуда и привел в дом", — объяснила она.

В небольшом ролике, снятом сыном, слышно, как Розэлин и ее муж пытаются заставить животных уйти. В итоге овец пришлось провести через весь дом и вывести через переднюю дверь.

"Тогда я подумала, что это забавно, но они оставили после себя много мочи, какашек и грязи. На уборку ушло некоторое время", — вспоминает Розэлин.

Рокки семь месяцев, и его обучают как пастушью собаку. По словам хозяйки, пес выглядел очень довольным, однако ему нужно продолжать тренироваться.