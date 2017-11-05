Пушков: конгрессмены еще не скоро встретятся с российскими дипломатами

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что с учетом недружественных настроений в конгрессе США американские парламентарии еще долго не захотят встречаться с российскими дипломатами.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что на все его попытки встретиться с конгрессменами США он получил отказы.

"Не удивлен, что члены конгресса США отказываются встречаться с нашим послом в США. Зная настроения в конгрессе, уверен, что это надолго", — написал Пушков в воскресенье в Twitter.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил журналистам, что российские парламентарии готовы встретиться со своими коллегами из США, однако пока представители конгресса и сената США не идут на диалог. По его словам, парламентские контакты с США нужны как никогда, но их нет. Сенатор добавил, что нет никаких признаков того, что американцы готовы изменить свой подход.