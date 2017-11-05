РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Большинство финнов выступают против членства в НАТО, показал опрос

13:2505.11.2017
12900
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фотоТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноя — РИА Новости. Большинство финнов (59%) выступают против членства своей страны в НАТО, показал проведенный по заказу газеты "Хельсингин Саномат" опрос компании Gallup, который в воскресенье опубликован в электронной версии издания.

Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В НАТО рассказали об общих с Россией интересах
В понедельник в Хельсинки пройдет встреча министров обороны стран Северной Европы, куда также приглашены министры обороны стран Балтии, Нидерландов, Великобритании, Польши и Германии. В этот же день начнется официальный визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Финляндию.

"Пятьдесят девять процентов опрошенных финнов выступают против членства страны в НАТО, 22% поддерживают вступление, 19% не определились", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, противниками вступления в НАТО выступают различные группы населения вне зависимости от возраста, пола, проживания, занятости или образования. Исключением являются сторонники Коалиционной партии, 45% которой поддерживают вступление страны в НАТО, а 43% придерживаются противоположной точки зрения.

Остается открытым вопрос поведения финнов в случае вступления Швеции в НАТО. Политика в области обороны этих двух стран обычно взаимосвязана, и решение одной из них оказывает значительное влияние на другую, пишет издание. В случае вступления Швеции в НАТО количество сторонников аналогичного шага в Финляндии увеличится до 33%, но опять же более половины финнов будут против.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
НАТО должна упрекать в недостаточной транспарентности себя, заявил Грушко
Число сторонников вступления страны в НАТО увеличивалось в конце лета 2014 года, когда газета также проводила подобное исследование. Тогда, на фоне ухудшения ситуации на востоке Украины и вхождения Крыма в состав России, 26% финнов выступали за членство страны в западном военном альянсе. До этого поддержка НАТО была на уровне 16-19%, отмечает газета.

"Основным фактором влияния являются российские операции в соседних регионах, что увеличивает количество сторонников НАТО, в то время как американские операции вызывают обратный эффект. Внешняя политика России агрессивна, но она не является определяющим фактором в формировании мнения финнов по НАТО", — отмечает исследователь Института международной политики Финляндии Матти Песан (Matti Pesun), слова которого приводит газета.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
dudikovaxxx
Когда америкосов это останавливало.Скажут,что пол страны не адекватов и все.Насильственно примут наплевав на все международные догмы.
13:31
05.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена