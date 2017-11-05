Большинство финнов выступают против членства в НАТО, показал опрос

ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноя — РИА Новости. Большинство финнов (59%) выступают против членства своей страны в НАТО, показал проведенный по заказу газеты "Хельсингин Саномат" опрос компании Gallup, который в воскресенье опубликован в электронной версии издания.

В понедельник в Хельсинки пройдет встреча министров обороны стран Северной Европы, куда также приглашены министры обороны стран Балтии, Нидерландов, Великобритании, Польши и Германии. В этот же день начнется официальный визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Финляндию.

"Пятьдесят девять процентов опрошенных финнов выступают против членства страны в НАТО, 22% поддерживают вступление, 19% не определились", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, противниками вступления в НАТО выступают различные группы населения вне зависимости от возраста, пола, проживания, занятости или образования. Исключением являются сторонники Коалиционной партии, 45% которой поддерживают вступление страны в НАТО, а 43% придерживаются противоположной точки зрения.

Остается открытым вопрос поведения финнов в случае вступления Швеции в НАТО. Политика в области обороны этих двух стран обычно взаимосвязана, и решение одной из них оказывает значительное влияние на другую, пишет издание. В случае вступления Швеции в НАТО количество сторонников аналогичного шага в Финляндии увеличится до 33%, но опять же более половины финнов будут против.

Число сторонников вступления страны в НАТО увеличивалось в конце лета 2014 года, когда газета также проводила подобное исследование. Тогда, на фоне ухудшения ситуации на востоке Украины и вхождения Крыма в состав России, 26% финнов выступали за членство страны в западном военном альянсе. До этого поддержка НАТО была на уровне 16-19%, отмечает газета.

"Основным фактором влияния являются российские операции в соседних регионах, что увеличивает количество сторонников НАТО, в то время как американские операции вызывают обратный эффект. Внешняя политика России агрессивна, но она не является определяющим фактором в формировании мнения финнов по НАТО", — отмечает исследователь Института международной политики Финляндии Матти Песан (Matti Pesun), слова которого приводит газета.