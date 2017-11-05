Большинство финнов выступают против членства в НАТО, показал опрос

ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноя — РИА Новости. Большинство финнов (59%) выступают против членства своей страны в НАТО, показал проведенный по заказу газеты "Хельсингин Саномат" опрос компании Gallup, который в воскресенье опубликован в электронной версии издания.
"Пятьдесят девять процентов опрошенных финнов выступают против членства страны в НАТО, 22% поддерживают вступление, 19% не определились", — говорится в сообщении.
Согласно исследованию, противниками вступления в НАТО выступают различные группы населения вне зависимости от возраста, пола, проживания, занятости или образования. Исключением являются сторонники Коалиционной партии, 45% которой поддерживают вступление страны в НАТО, а 43% придерживаются противоположной точки зрения.
Остается открытым вопрос поведения финнов в случае вступления Швеции в НАТО. Политика в области обороны этих двух стран обычно взаимосвязана, и решение одной из них оказывает значительное влияние на другую, пишет издание. В случае вступления Швеции в НАТО количество сторонников аналогичного шага в Финляндии увеличится до 33%, но опять же более половины финнов будут против.
"Основным фактором влияния являются российские операции в соседних регионах, что увеличивает количество сторонников НАТО, в то время как американские операции вызывают обратный эффект. Внешняя политика России агрессивна, но она не является определяющим фактором в формировании мнения финнов по НАТО", — отмечает исследователь Института международной политики Финляндии Матти Песан (Matti Pesun), слова которого приводит газета.