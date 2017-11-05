Надпись на поле в Англии привела в замешательство пользователей соцсетей

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пользователей соцсетей озадачила надпись на поле в английском графстве Оксфордшир. Она представляет собой слово "Сью" (Sue) и английскую букву "экс" (x). Ее сняла с вертолета местная полиция, после чего опубликовала у себя в Twitter.

"Кто-нибудь знает Сью к югу от Тестворта, по другую сторону от трасы M40?" — задали вопрос своим подписчикам правоохранители, после чего призвали воспользоваться "силой соцсетей", чтобы "найти Сью". Люди начали публиковать твиты с соответствующими хештегами — #FindSue ("НайтиСью") и #WhoIsSue ("Кто такая Сью").

Стали появляться самые разнообразные теории — например, о том, что на месте крестика (буквы "x") зарыт клад или что это реклама местной юридической фирмы (слово "sue" переводится с английского как "предъявлять иск, возбуждать дело"). Некоторые пользователи не исключили возможности инопланетного вторжения.

Выяснилось, что надпись специально для своей жены сделал местный фермер Мюррей Грэм с помощью химикатов для обработки полей. Знак "x" на конце, по всей видимости, означает поцелуй. О том, что его творчество стало достоянием общественности, он узнал от друзей.

Фермер рассказал The Telegraph, что хотел показать своей жене, как сильно ее любит, несмотря на свою "сварливость": "У меня остались некоторые неиспользованные химикаты, я подумал, что попробую их применить и посмотрю, смогу ли я вызвать улыбку на ее лице".

Надпись должен был сфотографировать с вертолета его 21-летний сын, однако полиция сделала это первой.

По словам Грэма, он рад, что все так сложилось, хотя и удивлен тому, насколько популярной стала его надпись. "Я не ожидал, что это выйдет на национальный, международный, межгалактический уровень", — сказал довольный фермер.