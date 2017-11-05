Трамп рассказал про "лучших" в мире‍ воинов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во время посещения американской военной базы "Йокота" в Японии объяснил, за счет чего Соединенные Штаты "господствуют в воздухе и море, на суше и в космосе".

"Мы господствуем… И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира", — заявил Трамп.

В ходе выступления политик несколько раз благодарил военных за службу, а также подчеркивал важность базы не только для отношений Вашингтона и Токио, но и для обеспечения стабильности в регионе.

По его словам, "ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость" американцев. "Время от времени в прошлом нас недооценивали. Для них это было не очень приятно, не так ли?" — добавил Трамп.

Американский президент прибыл с визитом в Японию в рамках азиатского турне, которое продлится с 5 по 14 ноября. В воскресенье он провел рабочий обед с японским премьер-министром Синдзо Абэ, после чего сыграл в гольф с ним и известным гольфистом Хидэки Мацуяма.

В понедельник Трамп встретится с императором и его супругой, затем примет участие в японо-американском саммите. Затем американский президент встретится с семьями японцев, которых в прошлом похитили агенты из КНДР.

После Японии Трамп отправится в Южную Корею и Китай, 10 ноября президент прилетит во Вьетнам для участие в форуме АТЭС, где он может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Завершится турне 12-14 ноября на Филиппинах. Эта поездка станет самым продолжительным за четверть века визитом подобного рода для американских лидеров