Остановить "прохвоста" Трампа. В КНДР назвали способы давления на США

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В КНДР считают, что остановить "потерявшего рассудок" президента США Дональда Трампа можно лишь физической силой, говорится в комментарии центральной северокорейской газеты "Нодон синмун".

Трамп в субботу заявил, что "очень скоро" примет решение о внесении КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Американский лидер подчеркнул, что Пхеньян представляет "очень большую проблему для США и для всего мира". По словам Трампа, Вашингтон меняет свой подход к проблеме, так как последние 25 лет политика в отношении КНДР была "абсолютной слабостью".

"Никто не знает, когда, в какое время совершит опрометчивый поступок такой потерявший рассудок и мятущийся прохвост, как Трамп. Единственный способ остановить его состоит в том, чтобы регулировать это абсолютной физической силой", — пишет газета.

Издание указывает, что "подверженный маразму человек не в силах совершать рациональные поступки и не понимает слов".

"Если США не примут в расчет нашу сверхсильную волю и посмеют неосторожно напасть, нам ничего не останется, кроме как жестоко и решительно наказать их, используя сконцентрированную силу. У США нет сил противостоять этому. Когда дело дойдет до этого, никакие сожаления США не помогут", — отмечается в статье.