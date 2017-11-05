Остановить "прохвоста" Трампа. В КНДР назвали способы давления на США

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В КНДР считают, что остановить "потерявшего рассудок" президента США Дональда Трампа можно лишь физической силой, говорится в комментарии центральной северокорейской газеты "Нодон синмун".
"Никто не знает, когда, в какое время совершит опрометчивый поступок такой потерявший рассудок и мятущийся прохвост, как Трамп. Единственный способ остановить его состоит в том, чтобы регулировать это абсолютной физической силой", — пишет газета.
"Если США не примут в расчет нашу сверхсильную волю и посмеют неосторожно напасть, нам ничего не останется, кроме как жестоко и решительно наказать их, используя сконцентрированную силу. У США нет сил противостоять этому. Когда дело дойдет до этого, никакие сожаления США не помогут", — отмечается в статье.