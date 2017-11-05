На юге Йемена произошли два теракта, есть погибшие

ДУБАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Два теракта произошли в воскресенье в городе Адене на юге Йемена, сообщил арабский телеканал "Аль-Арабия".
До этого похожий теракт с участием смертника произошел в управлении по безопасности Адена, погибли пять йеменских военнослужащих и несколько человек получили ранения.
Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом.
Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это йеменские мятежники регулярно обстреливают ракетами саудовские приграничные районы.
Город Аден в 2015 году был освобожден от власти мятежников и стал временной столицей Йемена, где заседает правительство Хади.