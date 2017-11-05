СМИ опубликовали список задержанных за коррупцию саудовских чиновников

ДУБАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц страны, включая бывших министров, военных, предпринимателей, сообщила в воскресенье саудовская газета "Аль-Иктисадия".
Газета опубликовала список задержанных, в числе которых оказался известный саудовский мультимиллионер член правящий семьи аль-Валид бен Таляль, имеющий бизнес по всему миру.
الموقوفون من أمراء ووزراء حتى الآن#الملك_يحارب_الفساد pic.twitter.com/4EWNBFr3nv— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) 5 ноября 2017 г.
По информации издания, им предъявляются обвинения в коррупции, отмывании денег, заключении несуществующих сделок, получении взяток за заключение контрактов, подписании незаконных контрактов.
В субботу король Саудовской Аравии подписал указ о создании антикоррупционного комитета во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, в которые также вошел генпрокурор королевства.