ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские силовики три ночи подряд ведут целенаправленные обстрелы Донецкой фильтровальной станции, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В СЦКК добавили что, снаряд попал в нерабочий хлоровод.
В представительстве ДНР в СЦКК призвали руководство СММ ОБСЕ обратить особое внимание на факт игнорирования силовиками призывов к немедленному прекращению нарушений перемирия и организовать тщательное разбирательство по фактам обстрела Донецкой фильтровальной станции и придать его результаты широкой общественной огласке.