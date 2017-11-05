ВСУ три дня обстреливают Донецкую фильтровальную станцию, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (44)

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские силовики три ночи подряд ведут целенаправленные обстрелы Донецкой фильтровальной станции, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Третью ночь подряд ВСУ целенаправленно обстреливают Донецкую фильтровальную станцию… Около 01:00 (мск) несколько гранат, предположительно из АГС, попали в одну из труб хлоровода. Огонь велся ВСУ с направления н.п. Камянка…", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

В СЦКК добавили что, снаряд попал в нерабочий хлоровод.

В представительстве ДНР в СЦКК призвали руководство СММ ОБСЕ обратить особое внимание на факт игнорирования силовиками призывов к немедленному прекращению нарушений перемирия и организовать тщательное разбирательство по фактам обстрела Донецкой фильтровальной станции и придать его результаты широкой общественной огласке.