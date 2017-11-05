Трамп стал самым непопулярным президентом США за 70 лет, показал опрос

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рейтинг популярности Дональда Трампа по итогам девяти месяцев на посту оказался самым низким среди всех президентов США за последние 70 лет, свидетельствует опрос газеты Washington Post и телеканала ABC.

Работу Трампа в должности главы государства поддерживают лишь 37% американцев, не согласны с его политикой 59% респондентов.

Предшественников Трампа в аналогичный период президентства поддерживали от 51% (Джимми Картер) до 89% (Джордж Буш-младший) граждан США.

Почти две трети опрошенных считают, что за время пребывания на посту действующий президент "ничего не сделал" или "сделал мало". Более половины участников исследования заявили, что при Трампе США стали слабее.

Американцы также склонны упрекать республиканца в том, что он не сдержал своих предвыборных обещаний (55%).

Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября при участии тысячи граждан США. Погрешность результатов составляет 3,5 процентного пункта.