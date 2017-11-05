Посол России в США рассказал о возможных темах встречи Путина с Трампом

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA) рассказал журналистам о темах, которые могут затронуть Путин и Трамп в ходе своей встречи.

По его словам, лидеры, возможно, обсудят борьбу с международным терроризмом, ситуацию в Сирии и КНДР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что если встреча между двумя президентами будет согласована, можно с большой долей уверенности предположить, что они обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп ждет встречи с Владимиром Путиным на полях экономического саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме на следующей неделе.

"Думаю, ожидается, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина по КНДР, и мы будем встречаться со многими разными лидерами", — заявил американский президент на борту самолета перед вылетом в Японию.

Куда отправился Трамп

В воскресенье Трамп начал свое азиатское турне вместе со своей женой Меланьей. Он уже прибыл в Японии, где встретится с премьер-министром Синдзо Абэ. Они провели рабочий обед и сыграли в гольф.

Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

​На понедельник запланирована встреча Трампа с императорской семьей и японо-американский саммит. Кроме того, американский президент и японский премьер встретятся с семьями японцев, похищенных в прошлом северокорейскими агентами.

Wonderful visit w Mrs. Abe today! Enjoyed conversation over tea & the cultural presentation on the history of pearls. #FLOTUSinAsia pic.twitter.com/g7Oax90SbN — Melania Trump (@FLOTUS) November 5, 2017

​"Чудесная встреча с миссис Абэ сегодня! Насладилась разговором за чашкой чая и культурной презентацией на истории жемчуга".

После этого Трамп отправится в Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Всего турне продлится 13 дней.

Как прошла предыдущая встреча Путина и Трампа

В июле на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге прошла первая встреча Путина и Трампа. Она длилась больше двух часов. На переговорах двух лидеров также присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что встретиться с Путиным для него — честь, и выразил надежду на позитивный исход встречи. Российский президент, в свою очередь, отметил, что надеется обсудить со своим американским коллегой самые острые вопросы двусторонних отношений и также ждет позитивного результата по ее итогам.

Позже Путин рассказал, о чем они говорили с Трампом. "Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", — заявил он.

Трамп, в свою очередь, назвал встречу "колоссальной".

Белый дом также сообщал еще об одной, неформальной встрече двух лидеров на полях саммита "Большой двадцатки", которая состоялась во время ужина через несколько часов после официальных переговоров.

По словам американского президента, разговор длился 15 минут и представлял собой "обмен любезностями".