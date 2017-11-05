В Малайзии из-за наводнений эвакуировали около двух тысяч человек

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Проливные дожди обрушились на малайзийский штат Пинанг на северо-западе страны в субботу, в результате наводнений, возникших из-за ливней, два человека погибли, около 2 тысяч эвакуированы, сообщает газета Malay Mail со ссылкой на местные власти.

Главный министр штата Лим Гуан Энг заявил, что всего из-за стихии в регионе власти эвакуировали 1968 человек. По его словам, управление гражданской обороны штата оказывает помощь местным жителям. Министр отметил, что власти не ожидали пришедшей в регион непогоды. По его словам, к настоящему моменту ситуация немного улучшилась, но дожди могут продолжиться.

"Ветер все еще сильный, мы обеспокоены вероятностью новых нежелательных инцидентов и продолжением сильных дождей", — сказал он.

Полиция Пинанга подтвердила, что жертвами стихии к настоящему моменту стали два человека – один мужчина, 75-летний индиец, найден утонувшим в своем доме, еще одна женщина утонула в интернате для пенсионеров.

Начавшиеся в регионе дожди и сильные ветра также стали причиной нарушения транспортного сообщения. В некоторых районах ветер повалил деревья, дороги затоплены, прекращено движение автобусов. На помощь пострадавшим от наводнения в регион направлены спасательные службы, полиция и вооруженные силы.